Dupla é espancada por mototaxistas após assaltar colega em Manaus

Manaus/AM - Um grupo de mototaxistas espancou dois homens que assaltaram um colega de trabalho no Núcleo 21, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Os criminosos estavam com uma arma falsa que foi apreendida pela polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.