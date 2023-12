Dupla confessa que furtava até 15 veículos por dia em Manaus usando chapolin

Manaus/AM - Daniel Braga da Silva, 18, e Dyego Nunes da Silva, 32, foram presos nessa terça-feira (5), por cometerem uma série de furtos a veículos usando o equipamento “chapolin”. Uma das vítimas foi um agente de segurança que teve uma alta quantia em dinheiro roubada.

O primeiro foi realizado no dia 4 de novembro em um frigorífico. No momento, a vítima chegava para comprar carne e deixa uma pistola 9mm dentro do veículo e esse indivíduos subtraem essa pistola”, explica o delegado Adriano Félix.

Após o roubo, a dupla foi identificada e presa, mas como já estava fora do período de flagrante, eles devolveram a arma e foram liberados.

No último sábado (2), Daniel e Dyego voltaram a cometer o crime e desta vez, furtaram o carro de um agente de segurança no estacionamento de um supermercado, no bairro de Flores. Uma grande quantia em dinheiro que estava no veículo foi levada, além de outros objetos pessoais da vítima.

Nessa terça-feira (5), os acusados voltaram a atacar e roubaram o celular de uma mulher de 45 anos. Porém, eles não sabiam que a polícia estava monitorando toda a ação.

“Ontem, a gente já no encalço desses indivíduos e um supermercado no Novo Aleixo, eles conseguiram praticar mais um crime”, diz Adriano.

Dyego e Daniel foram presos e na delegacia confessaram o crime e disseram que chegaram a fazer até 15 assaltos por dia com o uso do equipamento eletrônico. Dyego já tinha passagem por tráfico de drogas e pelo roubo de uma arma 9 mm de colecionador.

Segundo o delegado, agora ele vai responder por furto mediante fraude, juntamente com Daniel. A polícia acredita que eles também tenham cometido outros crimes na cidade e realiza o levantamento da ficha criminal deles junto às outras delegacias.