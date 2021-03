Dupla armada 'faz a limpa' em pizzaria de Manaus

A polícia destacou, que eles fugiram com o apoio de outros comparsas que estavam em um carro modelo Onix de cor branca e placa não identificada. A motocicleta do funcionário foi encontrada abandonada na rua Liberdade, bairro Monte das Oliveiras.

Segundo policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla estava munida com uma arma de fogo e entraram no local anunciando o assalto. Do estabelecimento eles roubaram R$300, aparelhos celulares e a motocicleta de um entregador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.