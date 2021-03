Dupla armada é presa após assalto a ônibus em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 21 e 35 anos, foram presos pelo envolvimento no roubo a um ônibus do transporte público de passageiros, com uso de arma de fogo, na tarde de sábado (20), na zona leste da capital.

Conforme as informações da 14ª Cicom, por volta de 13h20, equipes de policiais da unidade receberam informações sobre o roubo a um ônibus da linha 678, onde um grupo de indivíduos, teria adentrado o coletivo no Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e anunciado assalto, levando diversos aparelhos celulares, pertences dos passageiros e a renda do dia.

Prontamente, policiais da viatura 6197, foram até o local, quando se depararam com o ônibus parando em frente da unidade militar, com um dos envolvidos, que foi rendido e desarmado por populares ainda no coletivo, quando tentou escapar, sofrendo várias agressões. O indivíduo, após receber atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, foi apresentado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com a arma de fogo de fabricação artesanal, utilizada no crime, juntamente com as vítimas, para a adoção dos procedimentos legais.

Logo em seguida, com apoio dos militares da viatura 6350, outro comparsa envolvido no roubo foi detido, em um ponto da avenida Autaz Mirim, o qual também apresentava várias marcas de agressões desferidas por populares ao tentar fugir. Os demais suspeitos não foram localizados. O indivíduo foi levado para atendimento médico ao Serviço de Pronto Atendimento Médico (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, na zona norte, e após liberação, apresentado ao 6° DIP, onde as vítimas o reconheceram, para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis.