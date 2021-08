Duas pessoas são baleadas em tiroteio em bar de Manaus

À polícia, testemunhas relataram que as vítimas estavam em um bar quando os ocupantes de um carro, modelo Gol, de cor branca, efetuaram diversos tiros em direção ao bar. No entanto, ainda não se sabe quem seria o alvo dos bandidos. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. O estado de saúde dos homens não foi revelado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.