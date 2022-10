Drogas são encontradas em escola no Amazonas

Policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em ocorrências distintas, apreenderam uma arma de fogo e drogas durante revista em uma escola estadual. As ações ocorreram entre a noite de segunda-feira (17) e manhã de terça-feira (18), no município de Tabatinga.

Na manhã de terça-feira (18), os policiais militares, por meio do Grupamento de Policiamento com Cães (GPCães), realizaram um policiamento de rotina em uma escola estadual do município.

Durante a revista, o cão policial localizou duas porções de maconha no exterior da instituição, além de quatro cachimbos, dois isqueiros e uma balança de precisão.

Em outra ação, na noite de segunda-feira (17), durante incursão no Beco Gran Cabrita, em Tabatinga, a equipe se deparou com um grupo de pessoas armadas, que ao perceber a presença policial, efetuaram disparos.

Os policiais militares revidaram o ataque, onde um dos suspeitos foi atingido, recebeu atendimento do SAMU, mas veio a falecer, e outro foi detido. Em posse dos suspeitos foram encontradas 19 porções de pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre 9, e quatro munições intactas.

As duas ocorrências foram encaminhadas a Delegacia do município.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.