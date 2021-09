Drogas são encontradas em camarote de barco com destino a Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

No momento da revista não foi possível localizar ou identificar o locatário do camarote ou quem estava transportando o produto ilícito, pois se encontrava vazio. O entorpecente foi pesado totalizando 2,152 quilos.

Em uma embarcação que tinha como destino Manaus, a polica apreendeu dois tabletes de maconha tipo skunk. A apreensão ocorreu neste sábado (04), no Porto do município de Maraã, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.