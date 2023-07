Drogas avaliadas em R$ 65 mil são encontradas em carro de buffet no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 1,3kg de pasta base de cocaína foi apreendido nas proximidades do município de Coari, interior do Amazonas. A apreensão ocorreu durante a Operação Fronteira Mais Segura/Hórus, do programa Guardiões das Fronteiras, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os policiais abordaram o barco Maria Monteiro por volta de 02h30 desta segunda-feira (24) e, durante revista no interior da embarcação, foram encontrados quatro pacotes com a substância entorpecente. A droga estava no carrinho de buffet de Self Service, localizado na cozinha do barco.

Durante a ocorrência, foram identificados dois suspeitos, sendo um de 53 anos e outro de 34 anos. A ação causou danos estimados ao crime de aproximadamente R$ 65 mil. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Base Arpão.