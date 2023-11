Drogas avaliadas em R$ 468 mil são apreendidas em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta terça-feira (28), no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Após a prisão, as Forças de Segurança apreenderam 18,8 quilos de entorpecentes, entre skunk e cocaína. A ação causou um dano de R$ 468 mil ao crime.

A ação policial foi deflagrada após uma denúncia feita ao Disque 181, coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM. Durante checagem das informações, os policiais detectaram movimentações suspeitas do homem.

As informações foram encaminhadas ao Comando de Operações Especiais (COE), da PMAM. O suspeito foi localizado na Rua Jor, no Conjunto Cidadão 12, zona norte da capital. No momento da abordagem, as equipes apreenderam com o homem 1 quilo de skunk.

No decorrer da ação, a equipe do COE, com o apoio da Seai, apreendeu mais 17,8 quilos de entorpecentes entre skunk e cocaína.

Além das drogas, os agentes das Forças de Segurança apreenderam uma motocicleta modelo Kawasaki 900, uma balança de precisão e R$ 317 em espécie.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Alysson Lima, a apreensão é resultado de um trabalho integrado de inteligência das equipes do COE e da Seai. “Os policiais militares do COE, em ação conjunta com a Seai, abordaram o indivíduo e com ele foram encontrados os ilícitos. Esse é mais um esforço em conjunto para combater a criminalidade no nosso Estado”, disse o comandante do CPE.

Os materiais apreendidos e o indivíduo preso foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos de polícia judiciária.