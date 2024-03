Drogas avaliadas em R$ 1,7 milhão são apreendidas em embarcação em Barcelos

Ao todo, foram apreendidos 35 tabletes de maconha com aproximadamente 37 kg do entorpecente. Toda a materialidade foi apresentada para a autoridade de polícia da Base Arpão 2 para os procedimentos de polícia judiciária.

De acordo com a polícia, militares abordaram a balsa Maria Luiza, que era oriunda do município de São Gabriel da Cachoeira e tinha como destino final a capital amazonense. Durante a revista, os agentes encontraram os entorpecentes dentro de mochilas. A ação também contou com o apoio do cão de faro para narcóticos, Xerife, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Manaus/AM - Uma embarcação com 37 quilos de drogas avaliadas em R$ 1,7 milhão foi apreendida, nesta terça-feira (19), durante fiscalização da Base Fluvial Arpão 2, nas proximidades de Barcelos, no Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.