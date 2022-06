Drogas avaliadas em R$ 140 mil são apreendidas em lixeira de embarcação no Amazonas

Manaus/AM - Sete tabletes de maconha durante foram apreendidos durante uma abordagem de rotina realizada em uma embarcação na manhã desta segunda-feira (6), no município de Coari, interior do Amazonas.

De acordo com o relatório policial, por volta das 9h, as equipes abordaram a embarcação F/B Leão de Judá. Durante as vistorias, a cadela Luna sinalizou a existência de substância entorpecente nas lixeiras dos banheiros. Os policiais encontraram dois tabletes do entorpecente. Seguindo com as vistorias, os agentes localizaram uma mala com mais cinco pacotes de drogas. O volume de entorpecente apreendido está avaliado em mais de R$ 140 mil.

A carga de droga foi levada à delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).