Drogas avaliadas em R$ 120 mil são apreendidas nos Correios em Manaus

De acordo com a polícia, a cocaína e o skunk estavam sendo enviados de Manaus para outros estados e o NBome veio de São Paulo para o Amazonas. As drogas estavam escondidas em bombas de ar, garrafa térmica e em peças de quebras-cabeça.

Manaus/AM - Quatro encomendas com 211g de cocaína, 455g skunk e mil pontos de NBome, droga sintética similar ao LSD, avaliadas em R$ 120 mil, foram apreendidos nesta quinta-feira (29) durante a operação da Receita Federal, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE/CEE) dos Correios, em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.