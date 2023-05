Drogas avaliadas em mais de R$ 240 mil são apreendidas em Coari

Manaus/AM - Drogas avaliadas em mais de R$243 mil, foram apreendidas em abordagens distintas da Base Arpão. As apreensões foram efetuadas com o auxílio da cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), no porto da cidade de Coari. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

Os policiais faziam a abordagem, no último sábado (06/05), em uma embarcação oriunda do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), com destino a Manaus. Quando a cadela policial Havana, identificou a presença de entorpecentes na embarcação. Que após averiguação no referido local, foram encontrados dois tabletes de skunk, pesando aproximadamente 2,169kg.

Em outra ocorrência, no mesmo dia, durante uma abordagem de rotina na embarcação Lancha Glória de Deus IV, oriunda de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a capital. Durante a fiscalização, o cão de faro de narcóticos, identificou que nos banheiros da embarcação poderia haver entorpecentes.

Durante as buscas foram encontrados dentro das luminárias, seis tabletes de vários tamanhos de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 4,820kg.

Ao todo, foram apreendidos dois tabletes de skunk e seis de pasta base de cocaína, sendo oito tabletes de entorpecentes no total, pesando 6,989 quilos. Durante a ação, uma pessoa foi presa, sem idade informada, por tráfico de drogas.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), a Base Fluvial Arpão visa o combate à criminalidade por meio fluvial, e integra as ações da operação Hórus, do Governo Federal.