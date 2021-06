DPE pode ajudar mulher a buscar indenização após morte de marido em ação policial em Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) informou que deve ajudar os familiares do motorista Sérgio Fragoso Monteiro, de 50 anos, a buscar por indenização. O homem foi morto pela Polícia Civil, durante operação Coalizão do Bem, na última sexta-feira (18).

De acordo com a DPE-AM, até essa segunda-feira (21), o órgão não foi procurado pela família de Sérgio. A Defensoria informou ainda que poderá tomar as medidas cabíveis, diante das circunstâncias narradas, caso seja de interesse da família.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recebeu a denúncia e vai apurar as circunstâncias do assassinato. A própria Polícia Civil também investiga o caso por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nenhum policial envolvido na operação foi afastado.

Sérgio Fragoso Monteiro estava em casa com a mulher quando os policiais chegaram. Ao perceber um barulho estranho na casa, Sérgio foi averiguar, abriu uma porta, mas recuou ao se assustar, foi quando acabou sendo baleado.

Em nota, a PC informou que houve resistência por parte de Sérgio e, que, por isso, precisou intervir, mas a informação é contestada por familiares do motorista que alegam ação truculenta.

Segundo a polícia, o alvo dos policiais seria o filho de Sérgio, Felipe de Lima Machado Monteiro, de 29 anos, que é apontado como um dos envolvidos nos ataques em Manaus e cidades do interior entre os dias 6 e 8 deste mês, mas ele não mora mais com o pai desde 2017 e segue foragido.

