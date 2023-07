Doze pessoas são presas com armas e drogas no Amazonas

No município de Tefé, na rua grande circular, policiais militares prenderam um homem, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam com o suspeito, uma pedra média e quatro pequenas de oxi, um aparelho celular e R$295 em espécie. O suspeito foi conduzido para a 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Durante as ações, quatro armas de fogo, 300 munições, R$728 em espécie, 5.000 em pesos colombianos e aproximadamente 27 porções de drogas foram apreendidas com os suspeitos.

Manaus/AM - Doze pessoas foram presas em Manaus, Manacapuru, Tabatinga, Tefé e Itamarati entre a manhã de quarta-feira (12) e as primeiras horas desta quinta-feira (13), no Amazonas.

