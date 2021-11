Doze criminosos são presos nas últimas 24h no Amazonas

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre intactas. O homem foi encaminhado até a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos.

Na noite de ontem (10), policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no município de Boca do Acre (a 1.023 quilômetros de Manaus).

Entre os presos estão suspeitos de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. As ações foram registradas tanto em Manau, quanto nos municípios de Boca do Acre, Careiro Castanho, Itacoatiara e Maués.

