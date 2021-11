Donos de lanche e bares são presos com armas, drogas e mais de R$ 10 mil em Manaus

anaus/AM - Ruthiane Cristo Ribeiro, 24, Ericles Gonçalves Colares, 26, Francineudo Santos de Arruda, também conhecido como Caveirinha, 31, foram presos ao serem flagrados com drogas e armas em bares localizados na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, na madrugada desse domingo (14).

De acordo com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, os três são proprietários dos estabelecimentos de bares e um lanche. Os flagrantes ocorreram após denúncias de que comerciantes usam os locais como ponto de venda de drogas.

A primeira prisão ocorreu por volta de 4h30 no Lanche Altas Horas, de propriedade de Ruthiane. Durante a abordagem, a polícia encontrou com ela R$ 278,00 e 20 trouxinhas de Oxi.

No Bar do Neném, Ericles tentou se esconder entre os clientes, mas acabou preso. No local que pertence a ele, foram encontradas 74 trouxinhas de cocaína e R$ 4.085,00.

Após a prisão, ambos denunciaram que um terceiro estabelecimento, o Bar do Bahamas, que que pertence ao Caveirinha, teria além de drogas, armas de fogo e dinheiro.

As equipes foram ao local e recolheram aproximadamente 2 kg de oxi, 2 revólveres calibre 38 com numeração, 01 carregador de pistola 9mm, 6 munições de calibre 38, 15 munições de 9mm e R$ 4.310,00. O homem também foi preso e encaminhado ao 14° DIP, com os outros dois detidos.