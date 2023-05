Dono de escola de futsal é preso suspeito de estuprar adolescentes no Amazonas

Manaus/AM - Um empresário, de 63 anos, dono de uma escola de futsal, foi preso, nesta segunda-feira (15), suspeito de estuprar três adolescentes, de 11 e 12 anos, em Parintins, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem selecionava as vítimas para o time e em seguida oferecia dinheiro e presentes para poder cometer os abusos. "Constatamos que o suspeito é dono de uma escola de futebol e as vítimas faziam parte de sua equipe. Ele se aproveitava disso para cometer os atos libidinosos, e também costumava dar dinheiro e presentes para elas", disse a delegada Marna de Miranda, titular da DEP.

Ainda conforme a delegada, as investigações iniciaram após a mãe de uma das vítimas ir até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem, informando que havia tomado conhecimento de um vídeo em que ele aparecia praticando atos libidinosos com sua filha.

Após ser detido em cumprimento de mandado de prisão, na casa onde morava, na rua Nhamundá, no bairro Palmares, no município, ele foi encaminhado para a delegacia. Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da assessoria.