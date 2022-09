Dono de bar é morto a facadas após se recusar vender ‘fiado’ em Manaus

À polícia, testemunhas relataram que a mulher pediu uma cerveja fiado, no entanto, a vítima se recusou a vender. Momentos depois, o filho dela apareceu no bar e desferiu duas facadas em Marcos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - O dono de um bar identificado como Marcos da Silva Cardoso, de 31 anos, foi morto a facadas ao se recusar vender cerveja fiado para a mãe de um homem conhecido como “Sandoval”. O crime ocorreu neste domingo (04), no beco Santa Rita, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

