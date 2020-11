Dono da JJ Invest é preso suspeito de operar esquema de pirâmide financeira

Jonas Jaimovock, dono da empresa de investimentos JJ Invest, foi preso acusado de envolvimento no maior esquema de pirâmide financeira já identificado no país.

Mais de 3 mil vítimas do empresário já foram identificadas até o momento. As investigações mostram que era ele quem operava o “sistema” e também atraia as vítimas prometendo lucros de até 15% por mês.

A JJ Invest é conhecida por patrocinar artistas e principalmente times de futebol, por isso, conseguia captar “clientes” com certa facilidade. Entre as vítimas estão várias celebridades que também investiram no esquema acreditando na promessa do retorno.

Ao todo, Jonas acumula cerca de 30 processos em pelo menos quatro estados diferentes: Ceará, Maranhão, Pernambuco e São Paulo. O prejuízo causado às vítimas pode ultrapassar a quantia de R$ 170 milhões. A pirâmide financeira é proibida por lei no Brasil.