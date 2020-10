Dona de drogaria tem R$ 2 mil roubados durante assalto à ônibus em Manaus

Manaus/AM - Passageiros da linha 560 foram vítimas de mais um grupo de criminosos na noite dessa segunda-feira (12). Cinco homens invadiram o transporte e roubaram vários pertences pessoais e dinheiro. De uma só vítima eles levaram cerca de R$ 2 mil.

A mulher contou à polícia que é dona de uma drogaria e voltava para casa com o dinheiro para realizar o pagamento de boletos nesta terça-feira (13). Em dado momento do trajeto, os suspeitos embarcaram no coletivo e minutos depois sacaram facas e arma e anunciaram o assalto.

Eles ordenaram que o motorista alterasse a rota para o bairro as proximidades do aeroporto. No decorrer da ação, eles agiram com bastante violência e ameaçaram atirar em quem resistisse.

Após recolherem tudo o que podiam, incluindo a bolsa da proprietária da drogaria, eles escaparam por uma área de mata. O condutor seguiu com as vítimas para a delegacia para que registrassem B.O., lá ele contou que já é o terceiro assalto que sofre em menos de 1 mês.