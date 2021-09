Dona de casa é assassinada a facadas em Manaus; ex-marido é suspeito

Liliane morava com a mãe e 3 filhos, que não estavam na hora do crime.

Familiares da vítima relataram para a polícia que foram acionados por um vizinho da vítima, que ouviu gritos vindos da casa, e também notou a presença do ex-companheiro dela no local. Sobrinhos de Liliane foram até a casa e encontraram a residência trancada, mas conseguiram arrombar com um pedaço de ferro.

Manaus/AM - Liliane Oliveira Monção, de 34 anos, foi vítima de feminicídio noite desta segunda-feira (13), na rua Surubim, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

