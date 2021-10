Dois homens são mortos a terçadadas e duas crianças baleadas em briga de comunitários no Amazonas

Emerson foi encontrado e também assassinado com diversas terçadadas. As crianças foram levadas em estado grave para o Hospital da Criança, em Manaus, onde permanecem internadas.

Segundo informações, Emerson teria ido consumir bebidas alcoólicas na comunidade Jaiteua de Cima, onde acabou se desentendendo com Denilson, que morreu após ter sido golpeado com 7 facadas pelo corpo.

