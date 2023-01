Dois homens são baleados durante ataque de pistoleiros no Amazonas; veja vídeo

Manaus/AM - Dois homens, não identificados, foram baleados por uma dupla em uma moto, na madrugada de domingo (1º), no Revéillon no município de Coari, interior do Amazonas.

As imagens de câmera de segurança mostra as vítimas em uma moto, em um cruzamento na estrada do aeroporto, durante a festa de réveillon da cidade. Em seguida, os pistoleiros surgem em outra moto e começam a atirar. Um dos suspeitos desde do veículo e atira diversas vezes contra uma das vítimas que tentava fugir.

Os baleados foram encaminhados ao Hospital Regional de Coari, e o estado de saúde deles não foi divulgado.