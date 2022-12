Dois homens morrem em troca de tiros com policiais durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens morreram na manhã desta quarta-feira (7), ao trocarem tiros com policiais no município de Iranduba, interior do Amazonas. O caso ocorreu durante a Operação Cidade Mais Segura, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

Equipes policiais desarticularam uma quadrilha, com integrantes de facção criminosa, suspeitos de envolvimentos em homicídios, roubos e tráfico de drogas. A ação ocorreu no fim da manhã e resultou na apreensão de três armas de fogo, drogas, celulares e objetos oriundos de roubos.

Na ação, dois foragidos da justiça foram presos e outros dois infratores, ambos com mandados de prisão em aberto, foram a óbito após confronto com as equipes.

Mais informações serão repassadas durante coletiva de imprensa na tarde de hoje.