Dois bairros ficam sem energia elétrica neste domingo em Manaus

JORGE TEIXEIRA – Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão (próximo a feira do Fuxico), das 7h30 às 17h30 e Rua dos Girassóis com rua dos Antúrios (próximo a feira do Fuxico), das 7h30 às 17h30.

Manaus/AM - Os bairros Jorge Teixeira, na zona leste, e Lírio do Vale, na zona oeste, recebem serviços de manutenção na rede elétrica de ruas e avenidas nesse domingo (4). Por conta disso, as respectivas áreas devem ficar sem energia:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.