"Doce" planejava crimes e comandava adolescentes em assaltos a motoristas de app em Manaus

Manaus/AM – Pedro da Silva Anaquiri, 18, preso nessa terça-feira (28), é apontado pela polícia como o chefe de uma organização criminosa especializada em assaltar motoristas de aplicativos na zona norte de Manaus.

Conhecido no mundo do crime como “Doce”, além de participar ativamente dos assaltos, Pedro também era responsável por arquitetá-los e orientar os outros participantes do grupo. Três deles, todos menores de idade, foram apreendidos no decorrer das investigações.

“De acordo com as informações repassadas pelos outros menores, o Pedro era o autor intelectual desses assaltos, inclusive ele que relatava e comandava a participação dos menores”, destaca o delegado Cícero Túlio.

A polícia chegou aos suspeitos depois que um motorista de app foi esfaqueado no pescoço durante a atuação dos acusados. O homem chegou a ser internado em estado grave e quase perdeu a vida.

Para cometer os crimes, Pedro e sua tropa costumavam solicitar as corridas pelo aplicativo de outras pessoas. No caso do motorista esfaqueado, eles usaram o perfil da namorada de um dos adolescentes para atrair a vítima.

“Eles normalmente utilizam o cadastro de outras pessoas. Nesse caso específico do motorista esfaqueado, eles usaram o cadastro de uma outra menor, que é namorada de um dos menores (...) Ela tinha conhecimento de que ele andava com essas pessoas, mas não sabia que ele iria realizar o assalto”, afirma Cícero.

Outras duas vítimas da quadrilha também já foram identificadas e ouvidas pela polícia. “Doce” vai responder por latrocínio tentado, associação criminosa e corrupção de menores.