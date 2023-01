Disputa por cargo dentro de facção fez "Maestro", matar comparsas em Manaus

Manaus/AM – Edney Tavares dos Santos, 20, mais conhecido no mundo do crime como “Maestro”, foi preso nesta quarta-feira (4), suspeito de matar dois desafetos identificados como Joel da Silva Florêncio, 26, e Lucas Bicharra Aquino, 23, no bairro Dom Pedro.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, o crime ocorreu em outubro do ano passado, todos os envolvidos eram membros da mesma facção e tinham várias passagens pela polícia. Cunha conta que uma disputa interna entre Maestro e Lucas por um “cargo”, teria motivado o duplo homicídio.

“Eram desafetos dentro da mesma facção e um ali eliminou o outro para subir dentro dessa organização criminosa (...) O Joel morreu porque estava acompanhado do Lucas no momento do crime e seria uma testemunha, mas ele também já tinha passagem por outros crimes”, ressalta o delegado.

A prisão de Edney aconteceu em uma quitinete no bairro Alvorada, nas proximidades de onde o crime aconteceu. Além de Maestro, oito pessoas participaram do crime, desses, cinco já foram presos e um morreu, agora apenas um permanece foragido.