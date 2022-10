Disfarçado de passageiro, criminoso esfaqueia e rouba mototaxista no Amazonas

Após jogar a vítima do veículo, ele fugiu com a moto modelo CG 125, que ainda não foi encontrada. O mototaxista foi socorrido por um motorista que passava pela estrada após o ataque e foi levado para o Hospital da cidade.

Manaus/AM – Um mototaxista foi esfaqueado na noite desse sábado (22), durante um assalto na Estrada do Moraes, na cidade de Maués, no interior do Amazonas. O veículo da vítima foi levado na ação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.