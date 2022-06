Discussão termina com professor de dança morto a facada em Manaus

De acordo com informações preliminares, um homem, identificado apenas como Diego, teria desferido uma facada no peito da vítima após uma discussão, por motivo ainda desconhecido. A polícia informou que Renner não resistiu ao ferimento e morreu no local. Após o crime, Diego fugiu.

Manaus/AM - O professor de dança, Renner Alex, morreu na noite deste domingo (19) após ser golpeado com uma facada no peito. O crime ocorreu na rua Beija Flor, conjunto Asteca, bairro Ouro Verde, Coroado 3, zona Leste de Manaus.

