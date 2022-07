Discussão em família deixa duas pessoas baleadas e um homem ferido

O DHPP, que investiga apenas casos de homicídio, foi acionado ao receber a informação de que havia uma pessoa morta no local. Ainda segundo informações do G1, Felipe passa por cirurgia e teve uma lesão grave na perna. Daniel e Juliana, devido ao estado gravíssimo, ainda não tinham sido submetidos a cirurgia.

A Polícia Civil informa que a briga teria começado após Daniel ficar irritado por conta do choro constante do sobrinho filho de Felipe. O menino tem cerca de 4 anos e tem transtorno do espectro autista.

Daniel teria tido uma discussão com o cunhado, identificado apenas como Felipe. Na discussão, Felipe teria ameaçado Daniel com uma faca, que pegou a arma logo em seguida.

Três pessoas ficaram gravemente feridas, duas delas com tiro na cabeça, após uma discussão em família dentro de uma casa, na Zona Sul de Teresina, no Piauí, na manhã deste sábado (30).

