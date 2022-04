Diarista esfaqueada morre em hospital e homem é 'sentenciado' a morte por traficantes em Manaus

Manaus/AM - A diarista Terezinha Augusto de Moura, de 63 anos, morreu no hospital João Lúcio neste sábado (9) após ter sido esfaqueada em um suposto latrocínio na rua L, do bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

