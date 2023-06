Devendo pensão alimentícia, homem é preso ao tentar vender produtos roubados em Manaus

‌Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

‌Por volta das 15h, a vítima de um roubo procurou a equipe da 30ª Cicom relatando que reconheceu as duas caixas de som, que estariam sendo comercializadas em uma rede social. Com base nisso, foi feito contato com os anunciantes e já no local, o trio foi preso com os produtos.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, na tarde de sexta-feira (23/06), dois homens, de 22 e 35 anos, e uma mulher, de 20 anos, por receptação e cumprimento de mandado de prisão, no bairro Jorge Teixeira, localizado na zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.