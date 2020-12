Detetive particular é morto com vários tiros ao sair de shopping em Manaus

Manaus/AM - Cesar Thiego Quara Rodrigues, de 30 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (4) enquanto caminhava na Travessa Copacabana, conjunto Viver Melhor 3, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, Cesar estava no shopping Shopping Phelippe Daou, conhecido como Shopping T4, quando decidiu de ir para a casa, no entanto, no momento em que estava caminhando pela travessa Copacabana, homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos; 4 atingiram Cesar, que teve perfurações na nuca e no olho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A família afirma que a morte pode ter relação com o trabalho de Cesar, que era investigador particular e havia cobrado serviços prestados a clientes. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.