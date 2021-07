Detento do semiaberto é executado a tiros no meio da rua em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Diego da Silva Andrade, foi morto a tiros na noite desse sábado (3), no bairro Mutirão, na Zona Norte. A vítima era detento do regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.