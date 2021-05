Detento do semiaberto é assassinado com tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, ainda não identificado foi morto no fim da tarde desta quinta-feira (20), na rua H com A4, no bairro do Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Informações dão conta de que a vítima estava fugindo dos criminosos, e entrou em uma trilha do conjunto Nova República, porém os assassinos o seguiram e efetuaram diversos tiros na cabeça, em seguida, fugiram.

A Delegacia de Homicídios esteve no local para dar inícios as investigações do crime, com características de execução.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar por reconhecimento de familiares.