Desentendimento entre pedestres termina em tiros em conjunto de Manaus

Manaus/AM - Eduardo Henrique Nobre Klen, de 49 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (14) no meio de uma das ruas do conjunto Tocantins, no bairro da Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que teve um desentendimento com um homens que passava pelo local. O suspeito teria ido até sua residência e voltado com uma arma de fogo, e atirou nacos direita de Eduardo, que ficou agonizando esperando socorro.

O suspeito fugiu e a vítima foi levada para o hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.