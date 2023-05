Deputado é feito refém ao ter casa invadida por criminosos

O deputado estadual Delegado Christiano Xavier (PSD-MG) foi mantido como refém ao ter a casa invadida por três criminosos, neste domingo (7), em Belo Horizonte.

"Ficaram comigo aqui uns 15 minutos, me agredindo, me batendo, me esfolando. [...] Mas, graças a Deus, nada pior aconteceu", disse Christiano em um vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com a Polícia, o deputado travou uma luta corporal com os bandidos após ser ameaçado e agredido com uma chave de fenda. Os suspeitos conseguiram fugir em um carro e teriam levado um celular, mil reais em dinheiro, uma carteira com documentos pessoais e chaves da casa.

As imagens de câmeras de segurança devem ajudar a Polícia Civil (PC) a identificar os autores do crime e o veículo utilizado na fuga.