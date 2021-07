Delivery de drogas é descoberto e motorista acaba preso em Manaus

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente com o material ilícito apreendido, foi conduzido ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Além da droga apreendida, um aparelho celular e o veículo foram recolhidos pelos policiais.

De acordo com o relatório policial, após o recebimento da denúncia, os policiais foram até o local e visualizaram o veículo suspeito. Após a abordagem, o condutor foi encontrado com sete tabletes de maconha do tipo skunk, escondidos dentro de uma caixa de papelão.

