Delegado diz que universitária e amigas não ouviram ordem para baixar vidros em Manaus

Manaus/AM – O delegado Daniel Antony, concedeu uma coletiva na manhã de hoje (6), com novas informações sobre o caso da morte da universitária Kellen Mota Fraga, 25, assassinada em dezembro de 2021, enquanto ia buscar um jaleco na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte.

O delegado confirmou a prisão de Thiago Marinho Marques, 36, apontado como o autor do disparo e disse que Kellen e as amigas não ouviram o comando para baixar os vidros dado pelos traficantes da área:

“O GPS acabou mandando elas para um outro local, diferente do que elas tinham colocado e elas acabaram entrando em uma área vermelha. Foi feita a sinalização para que elas abaixassem os vidros e acendessem as luzes internas do veículo, elas não ouviram esse comando, foram até o final da rua. Como não tinha saída, elas voltaram, nesse retorno foi dado um novo comando a elas, como elas não baixaram, eles acabaram efetuando os disparos contra o veículo. Elas estavam conversando e ouvindo música alto e não ouviram o comando”, diz.

Segundo o Thiago é apontado como um dos líderes de uma facção que domina a comunidade Nossa Senhora de Fátima e no momento dos disparos, estava com outros soldados do crime que também são investigados.

Ele já tem passagem por outros crimes como porte ilegal de arma de fogo e ameaça e foi localizado na própria casa na mesma comunidade onde o crime ocorreu, após denúncias anônimas. Ele deve prestar depoimento ainda hoje.