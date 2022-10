Delegado da Polícia Civil do Amazonas Aldeney Goes morre a tiros em drogaria

Aldeney chegou a ser levado para Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Administrativo da Sacramenta (UPA DASAC), mas não resistiu as ferimentos e morreu.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Aldeney estava realizando o pagamento de produtos no caixa, quando dois criminosos entraram no estabelecimento, se aproximaram da vítima, e em seguida, atiraram contra o delegado.

Manaus/AM - O delegado da Polícia Civil do Amazonas e titular do 19 Distrito Integrado de Polícia, Aldeney Goes Alves, morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira (28), dentro dqa drogaria Extrafarma, na rua Senador Lemos, em Belém, no Pará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.