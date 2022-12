De whisky a notebooks, homens são presos com malas cheias de produtos furtados de condomínio em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, foram presos, nesta terça-feira (6), suspeitos de furtar duas malas com produtos de um condomínio na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

O porteiro do condomínio acionou a Polícia Militar após os suspeitos tentarem sair do residencial com malas com itens de um morador. Quando os agentes chegaram no local, a dupla confessou o crime.

Com os criminosos estavam foram recuperados e processadores; 2 notebooks; 1 luminárias de mesa; 1 máquinas fotográfica; 1 whisky Chivas Regal; 1 torneira inox; e 1 alicate.

O crime foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).