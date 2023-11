De homicídio a roubo, 10 pessoas são presas em 24h no Amazonas

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, dez pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, sendo que 8 delas respondem por por crimes como homicídio, associação para o tráfico, roubo e formação de quadrilha. As prisões aconteceram em zonas distintas de Manaus e em Coari, no interior do Amazonas.

Manaus

Zonas norte e sul - De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 16h15 desta quarta-feira (08), um homem de 21 anos foi preso por policiais militares da Força Tática, após abordagem no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Conforme relatos da equipe que atendeu a ocorrência, com o homem foi encontrado um revólver com quatro munições (sendo duas intactas e duas deflagradas) e dois celulares. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Japiim, zona sul, policiais militares da Força Tática também prenderam um homem, de 24 anos, durante abordagem por volta de 1h desta quinta-feira (09). Com ele, a equipe constatou porte ilegal de uma espingarda e três munições (sendo duas não deflagradas e uma deflagrada). O suspeito foi encaminhado para o 1° DIP.

Zona leste - No bairro Tancredo Neves, zona leste, dois homens, de 21 e 24 anos, foram presos, na Avenida Tefé, por volta das 17h, por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. As prisões foram efetuadas durante a Operação Pacificador.

Conforme a equipe da 30ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), que atendeu a ocorrência, com os suspeitos foram encontrados dois revólveres, 17 munições, 15 porções de cocaína, duas balanças de precisão e R$ 56 em espécie. Ambos foram encaminhados ao 14° DIP para os procedimentos cabíveis.

Coari

Por volta das 3h15 desta quinta-feira (09), seis homens, com idade entre 19 e 29 anos, foram presos pela polícia de Coari, após a equipe receber uma denúncia, via Linha Direta, informando a ocorrência de que o grupo havia cometido uma série de roubos e homicídios pela cidade.

Após a coleta das informações, a equipe seguiu para o local indicado e conseguiu deter dois suspeitos que tentaram empreender fuga e todos os demais. Com eles foram apreendidos materiais como um revólver, 15 munições intactas, 40 trouxinhas de cocaína, duas pedras médias de cocaína, uma balança de precisão, uma moto, quatro celulares, R$ 84 em espécie, dois capacetes, três coletes de mototáxi, diversos chips e cartões de memórias de celulares.

Os homens foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.