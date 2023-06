De cara limpa, homem faz 'arrastão' durante assalto a loja em Manaus; vídeo

Homem faz 'arrastão' durante assalto a loja em Manaus; vídeo pic.twitter.com/CA9mNQb7GW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 7, 2023

Manaus/AM - Usando um uniforme, um homem fez um ‘arrastão’ durante assalto a uma loja, nesta segunda-feira (05), na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste de Manaus.

As imagens de câmeras de vigilância do local registraram o momento em que o suspeito anuncia o assalto e exige todos os celulares das vítimas, além de toda a renda do estabelecimento. Em seguida, ele pede para que os clientes . O suspeito ameaça as pessoas que estão no estabelecimento com uma arma.

Após o crime, o homem foge sem ser identificado.