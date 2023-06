De assalto a tráfico: Amazonas registra 35 prisões no fim de semana

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (2) e as primeiras horas desta segunda-feira (5, 35 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos em Manaus e nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Borba, Coari, Eirunepé, Humaitá, Juruá e Tabatinga.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, quatro armas de fogo, 35 munições, R$ 495,25 em espécie e aproximadamente 390 porções de entorpecentes. A maioria das prisões ocorreram por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira 2, uma mulher, de 22 anos, e um homem, de 29 anos, foram presos por policiais militares da 30ª Cicom, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jorge Teixeira 2, na zona leste. Com os suspeitos foram encontradas 104 trouxinhas de entorpecentes, uma arma caseira, uma munição, de calibre 20, três aparelhos celulares, uma faca e R$ 139 em espécie. Os dois foram encaminhados ao 14º DIP.

Um homem, de 26 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no sábado (3), por agentes da SSP-AM, por meio da Seaop, no bairro Petrópolis, zona sul. Com a dupla foram apreendidas 149 porções de cocaína, uma pistola, de calibre 40, oito munições intactas e uma balança de precisão. Os infratores foram levados para o 1o DIP.

No domingo (4), policiais militares da 12ª Cicom prenderam três homens, com idades entre 20 e 27 anos, três mulheres, com idades entre 20 e 32 anos, e uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida, por ato infracional análogo ao crime de furto, no bairro Flores, na zona centro-sul da capital. Os policiais encontraram em posse dos infratores seis celulares. Todos foram conduzidos ao 1º DIP.

Interior

No município de Borba, policiais militares prenderam um homem, de 24 anos, pelo crime de lesão corporal e Lei Maria da Penha, contra uma mulher, sem idade informada. O homem foi levado para a 74ª DIP.