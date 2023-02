Criminosos usam faca para ameaçar frentista durante assalto a posto de combustíveis no Amazonas; vídeo

Manaus/AM - O frentista de um posto de combustíveis foi ameaçado por criminosos com uma faca durante um assalto a um posto de combustíveis, no município de Maraã, no interior do Amazonas. O crime na quarta-feira (1°).

Criminosos usam faca para ameaçar frentista durante assalto a posto de combustíveis no Amazonas pic.twitter.com/FUyRCia5rd — Portal do Holanda (@portaldoholanda) February 6, 2023

As câmeras de segurança do local registraram toda a ação criminosa. A Polícia investiga o caso e as imagens devem ajudar a identificar os suspeitos.