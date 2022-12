Criminosos trocam tiros com a polícia e abandonam mais de 1 tonelada de drogas em ilha no Amazonas

Manaus/AM - Um grupo de criminosos trocou tiros com a polícia e abandonoumais de uma tonelada de drogas, nesta segunda-feira (19), em uma ilha nas proximidades do município de Japurá, no interior do Amazonas.

Durante patrulhamento policial no Rio Japurá, pouco acima da cidade de Japurá, os suspeitos foram vistos numa ilha aparentemente desabitada, e ao se aproximar, houve troca de tiros, porém os suspeitos fugiram pela mata fechada. No local, foram encontrados cerca de 1,2 tonelada de maconha, do tipo skunk.

Ainda conforme a polícia, todo material foi apreendido e levado para Japurá, de onde provavelmente seguirá para Manaus ou Tefé. Ninguém foi preso.