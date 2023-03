Criminosos tocam terror em assalto a 'amarelinho' em Manaus; vídeo

Após cometer a ação criminosa a dupla foge do local. A Polícia Civil do Amazonas solicita a quem tiver informações acerca da localização dos envolvidos, que entre em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Nas imagens é possível ver o momento em que um dos criminosos ameaça as pessoas com uma arma enquanto o outro recolhe os pertences das vítimas.

Manaus/AM - Dois homens não identificados assaltaram passageiros que estavam em um micro-ônibus do tipo ‘amarelinho’ na tarde deste sábado (04), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

