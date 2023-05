Criminosos se desesperam após carro ficar no 'prego' durante assalto em Manaus; vídeos

Dentro do veículo foi encontrado um celular, CPF e uma identidade. A polícia militar foi acionada para averiguar o ocorrido no local. Câmeras de segurança do local registraram toda ação criminosa dos bandidos.

Segundo informações repassadas pelas vítimas, os criminosos chegaram na rua em um carro de modelo Gol, vermelho, de placa JXO-6607, e anunciaram o assalto a pessoas que estavam em frente de suas residências, os meliantes recolheram os pertences da vítimas e no momento da fuga o veículo utilizado pelos criminosos teve uma pane. Os bandidos ainda tentaram empurrar o carro, porém, não conseguiram pois os moradores saíram das casas gritando e perseguiram os elementos que conseguiram fugir do local.

