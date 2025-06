Criminosos são suspeitos de cometer arrastões em bairros de Manaus; vídeo

Criminosos são suspeitos de cometer arrastões em bairros de Manaus pic.twitter.com/O7oFBd1gag — Pipipopo (@Pipipopo465365) June 25, 2025

Manaus/AM - Dois criminosos em uma moto são suspeitos de cometer arrastões, nesta terça-feira (24), nos bairros Parque 10 e Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus.

Em um dos crimes, por volta das 06h20, a dupla abordou uma mulher, na rua Carlos Decor, no bairro Parque 10, e roubou a bolsa dela com celular e pertences pessoais. A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança e mostra o momento em que a mulher tenta correr ao perceber a aproximação dos suspeitos, mas é alcançada pelo garupa e assaltada.

Logo depois, os mesmos criminosos assaltaram dois grupos de trabalhadores que caminhavam na avenida Via Láctea, no Conjunto Morada do Sol, no Aleixo. Em seguida, eles fugiram e fizeram outras vítimas em direção à avenida André Araújo.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.